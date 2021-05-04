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Председатель СК Бастрыкин взял на контроль случай с возможным выселением семьи в Удмуртии

15:13, 04 мая, 2021
Дарья Саушина
Председатель СК Бастрыкин взял на контроль случай с возможным выселением семьи в Удмуртии
15:13, 04 мая, 2021
Дарья Саушина
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#Следственный комитет\n#жилье\n#общество
Фото: vk.com/mnogodeteyur
182
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Следственное управление СКР продолжает проверку по данному факту.

Москва. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль историю семьи в Завьяловском районе Удмуртии, которая может остаться без крыши над головой. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Председатель СК России поручил территориальным следственным подразделениям доложить <…> о проведении проверки по факту нарушения прав семьи в Удмуртии, которую выселяют из ее единственного жилья», - говорится в материалах на сайте ведомства.

Напомним, что из-за путаницы в документах многодетная семья из деревни Каменное может лишиться дома. У земельного участка нашелся новый хозяин. А власти района планируют перебрать архивы и разобраться в ситуации. Тем временем Следственное управление СКР по Удмуртской Республике проводит свою проверку.

15:13, 04 мая, 2021
Дарья Саушина
182
0
#Следственный комитет\n#жилье\n#общество