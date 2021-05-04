Председатель СК Бастрыкин взял на контроль случай с возможным выселением семьи в Удмуртии

Следственное управление СКР продолжает проверку по данному факту.

Москва. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль историю семьи в Завьяловском районе Удмуртии, которая может остаться без крыши над головой. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Председатель СК России поручил территориальным следственным подразделениям доложить <…> о проведении проверки по факту нарушения прав семьи в Удмуртии, которую выселяют из ее единственного жилья», - говорится в материалах на сайте ведомства.

Напомним, что из-за путаницы в документах многодетная семья из деревни Каменное может лишиться дома. У земельного участка нашелся новый хозяин. А власти района планируют перебрать архивы и разобраться в ситуации. Тем временем Следственное управление СКР по Удмуртской Республике проводит свою проверку.