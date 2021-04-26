Власти Завьяловского района поднимут архивы, чтобы разобраться в истории с выселением многодетной семьи

Семья отказалась от временного переезда в общежитие и заключения соцконтракта.

Завьялово. Удмуртия. Глава Завьяловского района Константин Русинов потребовал найти архивные документы, чтобы разобраться в истории с выселением семьи в деревне Каменное. Дом люди получили в 1993 году, но семь лет назад у здания и участка под ним появился новый владелец.

«Администрация встречалась с жителями дома, семьям предлагалось размещение в местном общежитии, как временное решение. Также была предоставлена информация о возможности использования соцконтракта. Пока от этих предложений семьи отказались. Я также встречался с собственником, он открыт для диалога. Со своей стороны, администрация готова оказать жильцам всевозможную помощь», - рассказал Константин Русинов.

К решению сложного вопроса подключился также заместитель председателя городской думы Ижевска Олег Гарин. По его словам, семьи практически лишились жилья из-за правовой коллизии.

«Действительно, из-за правовой коллизии, нескольким семьям грозит выселение. Планирую в ближайшие дни связаться с проживающими там семьями, а также собственником дома и беру ситуацию на личный контроль», - сказал Олег Гарин.

Напомним, что собственные проверки начали Следственное управление СКР по Удмуртии и республиканская прокуратура.