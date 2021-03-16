Жительница Удмуртии, получившая удар ножом от сына, пыталась спасти его от наказания

Однако экспертиза показала, что женщина не могла получить такую травму самостоятельно.

Сюмси. Удмуртия. Жителя Сюмсинского района заподозрили в нападении с ножом на собственную мать. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 63-летняя женщина попала в больницу с ножевым ранением живота. Она пояснила, что травму нанесла себе сама. Проведенная экспертиза показала, что это невозможно.

Правоохранители заподозрили в применении оружия 40-летнего сына пенсионерки. В тот вечер он вернулся домой подшофе, родственники поссорились, и мужчина схватил кухонный нож и ударил мать.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В МВД по Удмуртии напомнили, что в республике работают два учреждения, в которых помогают пострадавшим от домашнего насилия женщинам, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В Ижевске можно обратиться в центр психолого-педагогической помощи населению «СоДействие» (Воткинское Шоссе, 1а), в котором предоставляется временное бесплатное проживание и питание для женщин, имеющих несовершеннолетних детей, подвергшихся насилию в семьях. Помогут и в глазовском центре «Семья» (Советская, 50).