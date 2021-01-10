Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в окрестностях Воткинска

Неподалеку от места первого ДТП столкнулись еще 4 автомобиля.



Воткинск. Удмуртия. Сразу два ДТП произошли в Воткинском районе. Одно из них – со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Удмуртии.

Информация о первой аварии поступила диспетчеру ЕДДС МО «Город Воткинск» 10 января в 13:02. На 32 км дороги Ижевск-Воткинск столкнулись грузовик «Scania» и легковой автомобиль «ВАЗ-2115».

40-летний мужчина, управлявший легковушкой, по предварительным данным, скончался на месте. Чтобы извлечь тело из машины, спасатели использовали спецтехнику.

Второе ДТП произошло в 200-300 метрах от первого. Столкнулись 4 легковых автомобиля, водители и пассажиры не пострадали.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий (метель, заносы, ухудшение видимости) 10 января в Удмуртии ограничили движение большегрузного транспорта и междугородних автобусов.

В ГИБДД и МЧС призвали водителей не выезжать на загородные трассы без крайней необходимости.