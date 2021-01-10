В Удмуртии ограничили движение междугородних автобусов и грузовиков

Причина – снежные заносы и плохая видимость.



Ижевск. Удмуртия. Из-за неблагоприятных погодных условий в Удмуртии временно прекращено автобусное сообщение между городами, а также ограничено движение фур. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД по региону.

В Госавтоинспекции уточнили, что в отношении автобусов данная мера вводится 10 января с 13:00, грузовым автомобилям передвигаться запретили с 14:00. При улучшении погоды ограничения отменят.

Кроме того, на автотрассы выведены дополнительные экипажи ДПС для организации движения, помощи водителям и обеспечения бесперебойной работы снегоуборочной техники. В Госавтоинспекции призвали автомобилистов не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

Добавим, 10 января синоптики прогнозируют снег, метель, усиление ветра до 15 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, а также существенное ухудшение видимости.

Ранее в столице Удмуртии из-за плохих погодных условий задержали отправление самолета рейса Ижевск-Москва, а экипаж лайнера Москва-Ижевск вынужден был совершить посадку на запасном аэродроме в Перми.