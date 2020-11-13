Количество погибших в «пьяных» авариях на дорогах Удмуртии снизилось более чем на 40%

Всего с начала года в ДТП погибли 134 человека.

Ижевск. Удмуртия. За 9 месяцев 2020 года в Удмуртии снизилось число смертельных ДТП. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Так, на 42% сократилось число погибших в «пьяных» авариях, на 11% - в результате выезда на встречную полосу. Смертность среди пешеходов упала на 15,6%. Отметим, что 80% таких аварий происходят в местах, где переход запрещен.

Всего же с января на дорогах региона погибли 134 человека, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Председатель кабмина напомнил, к 2024 году смертность в результате аварий и количество мест концентрации ДТП должны снизиться вдвое.

«В период с 2017 по 2020 год в Удмуртии отремонтировано и построено более 1200 км дорог <…>. Много сделано в части обустройства освещения на трассах, светофоров, камер фото- и видеофиксации, бордюрных ограждений, разметки и тротуаров», - добавил Семенов.