Провалившуюся в овощную яму корову спасли в Удмуртии

Хозяева не смогли самостоятельно помочь буренке и обратились за помощью.

Сарапул. Удмуртия. Провалившуюся в овощную яму корову спасли в деревни Юрино Сарапульского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики.

Инцидент произошел 3 сентября. Глубина ямы, в которую провалилась буренка, составляла около 2 м. Хозяева не смогли самостоятельно извлечь корову, они обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие спасатели спустились к животному, обвязали корову верёвками и бандажными лентами и подняли её на поверхность.