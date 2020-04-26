Авария произошла накануне, 25 апреля.

Аскино. Башкирия. 56-летний житель Удмуртии и его пассажир погибли в перевернувшемся тракторе в Башкирии. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла накануне, 25 апреля, в Аскинском районе республики. Трактор ехал по грунтовой дороге, предназначенной для обслуживания нефтяных скважин.

«При спуске (житель Удмуртии) не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате аварии водитель и его 42-летний пассажир скончались на месте происшествия», - написал Гильмутдинов.