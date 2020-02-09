Смастеривший пистолет из доски и трубки умелец из Удмуртии отделался условным сроком

Злоумышленник ранее уже был судим.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор умельцу из Сарапульского района, который из доски, трубки, нитки и проволоки смастерил пистолет. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского районного суда Удмуртской Республики.

Оружие мужчина хранил у себя и сбывать не собирался. В ходе обыска правоохранители обнаружили пистолет и возбудили уголовные дела по факту незаконного изготовления и хранения оружия.

Стоит отметить, что злоумышленник ранее уже был судим. Он признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.