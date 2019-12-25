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Более 30 клиентов фирмы «Твой тур» в Ижевске написали заявление в полицию

15:01, 25 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Более 30 клиентов фирмы «Твой тур» в Ижевске написали заявление в полицию
15:01, 25 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
83
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#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#туристы
Фото: pixabay.com
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Правоохранительные органы разыскивают всех потерпевших от действия турагентства.

Ижевск. Удмуртия. Более 30 пострадавших от деятельности турфирмы «Твой тур» обратились с заявлениями в УМВД России по Ижевску. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 25 декабря.

Уголовное дело завели по части 2 статьи 159 УК России «Мошенничество». Установлено, что агентство «Твой тур» не исполнило обязательства в отношении порядка 30 жителей Ижевска, Екатеринбурга, Казани и Ханты-Мансийского автономного округа. Сумма ущерба составила примерно 3 млн рублей.

Следствие установило, что турфирма, зарегистрированная в Ижевске в мае 2018 года, открыла два офиса: в Ижевске и в Санкт-Петербурге. Её сотрудники вели активную работу по привлечению клиентов в одной из соцсетей. С мая по 2018 года до января 2019 года турагент занимался организацией туров по различным направлениям, свои обязательства по которым выполнял в полном объёме.

«Кроме обычных путёвок предлагались так называемые «проверочные» туры. Клиент информировался о том, что якобы владельцы отелей заказывали турагенту проверку качества оказания услуг в отеле. В этом случае клиент получал тур по низкой цене, но с обязательством предоставления заказчику (владельцу отеля) подробного фотоотчета», — сообщили в ижевском УМВД.

В качестве бонуса клиент получал путёвку по более низкой цене и обещание возврата её стоимости заказчиком «проверки» в размере от 20 до 60% наличными. Либо депозитом на следующую путёвку.

Сотрудники полиции изъяли бухгалтерскую и договорную документацию в офисе агентства. Оказалось, что у турагента не было намерений в исполнении своих обязательств перед клиентом. Даже деловые связи с отелями по организации «проверочных» туров у турфирмы отсутствовали.

Полиция устанавливает всех потерпевших от действия турагентства. Расследование дела продолжается.

«Если вы стали жертвой аналогичного преступления, обратитесь в дежурную часть УМВД России по Ижевску по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или по адресу: улица Воткинское шоссе, 9», — обратились сотрудники правоохранительных органов к гражданам.

15:01, 25 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
83
0
#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#туристы

 

 

 


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