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Злоумышленницы обманули пенсионерку в Ижевске и украли 240 тыс рублей

12:36, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
12:36, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
88
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#Ижевск\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#мошенники\n#финансы и деньги
Фото: @arzik2
88
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Женщины заменили сбережения на билеты «Банка приколов».

Ижевск. Удмуртия. Ижевска пенсионерка лишилась 240 тыс. рублей, пусти в дом лже-сотрудниц Пенсионного фонда. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, с женщинами старушка познакомилась на улице.

Злоумышленницы представились сотрудниками Пенсионного фонда и предложили горожанке помочь дойти до дома.

«В квартире злоумышленницы рассказали, что якобы в настоящий момент проводится замена денежных средств и спросили, есть ли у пенсионерки деньги для замены. Пожилая ижевчанка поверила незнакомкам и рассказала о наличии денег в квартире», - рассказали правоохранили.

После этого гостьи попросили принести им попить. Воспользовавшись занятостью хозяйки дома, женщины нашли тайник и заменили сбережения пенсионерки на билеты «Банка приколов». Пропажу горожанка обнаружила только спустя час.

Приметы подозреваемых:

- первой женщине на вид около 30-35 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, славянской внешности;

- второй женщине на вид 40-45 лет, рост около 155 сантиметров, среднего телосложения, цыганской внешности. Была одета в куртку темного цвета с капюшоном.

Тех, кто располагает информацией о мошенницах, просят обратиться в полицию.

12:36, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
88
0
#Ижевск\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#мошенники\n#финансы и деньги

 

 

 


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