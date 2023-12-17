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В России пенсионеров избавят от комиссии при оплате услуг ЖКХ

16:30, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В России пенсионеров избавят от комиссии при оплате услуг ЖКХ
16:30, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
63
0
#Москва\n#пенсионеры
Фото: ИА «Сусанин»
63
0

Для банков будет введён соответствующий запрет.

Москва. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы подтвердил, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«Он (Путин. — Прим. Ред.) не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссий по ЖКХ пенсионеры будут освобождены», — сказал Исаев.

Такая мера распространится на всех пенсионеров.

16:30, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
63
0
#Москва\n#пенсионеры