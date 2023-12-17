В России пенсионеров избавят от комиссии при оплате услуг ЖКХ

Москва. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы подтвердил, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«Он (Путин. — Прим. Ред.) не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссий по ЖКХ пенсионеры будут освобождены», — сказал Исаев.

Такая мера распространится на всех пенсионеров.