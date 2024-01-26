В Ижевске задержан подозреваемый в ограблении пенсионерки

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что около одного из домов на улице 30 лет Победы в Ижевске подозреваемый встретил пожилую женщину, которой рассказал, что приехал к знакомой, проживающей в этом доме. Пенсионерка знала эту женщину и поэтому пустила мужчину в подъезд.

После того как они оказались на лестничной площадке, мужчина толкнул потерпевшую в её квартиру, в результате чего 77-летняя женщина упала на пол. Злоумышленник потребовал у неё деньги и она передала ему 8 тысяч рублей, после чего мужчина скрылся.

За данное преступление мужчине грозит до 7 лет лишения свободы по части 2 статьи 161 УК России («Грабёж, совершённый с угрозой применения насилия»).