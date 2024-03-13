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В Ижевске пенсионерку пытались обмануть на 1,5 миллиона рублей

09:50, 13 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске пенсионерку пытались обмануть на 1,5 миллиона рублей
09:50, 13 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
286
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#мошенничество в особо крупных размерах\n#Ижевск\n#банки\n#пенсионеры
Фото: ИА «Сусанин»
286
0

Работник банка вовремя поняла, что женщину пытаются обмануть, и отговорила её снимать деньги.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудница банка спасла пенсионерку от передачи 1,5 млн рублей мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

73-летней ижевчанке позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником Центробанка России. Он рассказал женщине, якобы на её имя пытаются оформить кредит, и во избежание этого она должна перевести деньги на безопасный счёт.

Следуя инструкции звонившего, пенсионерка приехала в один из банков Ижевска для снятия 1,5 млн рублей со своего сберегательного счёта. Сотрудница банка поняла, что женщина действует по указаниям мошенников, после чего отговорила её снимать и переводить деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК России («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

МВД Удмуртии напоминает – ни под каким предлогом не переводите деньги неизвестным лицам. Также не сообщайте им персональные данные и полученные коды и пароли.

09:50, 13 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
286
0
#мошенничество в особо крупных размерах\n#Ижевск\n#банки\n#пенсионеры