Еще 477 производства находится у судебных приставов.

Ижевск. Удмуртия. С начала 270 жителей Удмуртии заплатили штрафы за распитие спиртного в поездах. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Удмуртской Республике, общая сумма штрафа составила 202 тыс. рублей.

Еще 477 производства находится на исполнении судебных приставов. Любителей спиртного обязали выплатить в общей сложности 259 тыс. рублей.

Приставы совместно с сотрудниками Ижевского линейного отдела МВД России провели рейд, обойдя должников. После этого еще двое из выпивавших в поезде и наказанных за это оплатили штрафы.