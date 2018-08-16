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270 жителей Удмуртии заплатили штрафы за распитие спиртного в поездах

08:30, 16 августа, 2018
Ксения Чернова
08:30, 16 августа, 2018
Ксения Чернова
783
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие\n#штраф
Фото: Википедия
783
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Еще 477 производства находится у судебных приставов.

Ижевск. Удмуртия. С начала 270 жителей Удмуртии заплатили штрафы за распитие спиртного в поездах. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Удмуртской Республике, общая сумма штрафа составила 202 тыс. рублей.

Еще 477 производства находится на исполнении судебных приставов. Любителей спиртного обязали выплатить в общей сложности 259 тыс. рублей.

Приставы совместно с сотрудниками Ижевского линейного отдела МВД России провели рейд, обойдя должников. После этого еще двое из выпивавших в поезде и наказанных за это оплатили штрафы.

08:30, 16 августа, 2018
Ксения Чернова
783
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие\n#штраф

 

 

 


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