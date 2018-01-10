В Удмуртии директора предприятия оштрафовали на 20 тыс рублей за невыплату зарплаты сотрудникам

Ранее руководитель ООО «Ёжевский» уже привлекался к административной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы.

Юкаменское. Удмуртия. Директора ООО «Ёжевский» в Юкаменском районе Удмуртии оштрафовали на 20 тыс. рублей за невыплату заработной платы сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Ведомство провело проверку и установило, что на ноябрь 2017 года работникам не выплачена зарплата за предыдущий период – сентябрь. При этом отдельным сотрудникам оплата труда была выдана в натуральной форме в размере, превышающем установленный Трудовым кодексом России.

Отметим, что генеральный директор предприятия «Ёжевский» уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение.

В результате принятых мер работникам полностью выплатили зарплату, нарушения закона были устранены.