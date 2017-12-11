59-летний мужчина из Удмуртии утонул на реке Иж

Мужчина в компании друзей отправился ловить рыбу.

Агрыз. Татарстан. Рыбак из Удмуртии провалился под лёд на реке Иж в Агрызском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Трое мужчин, надев охотничьи лыжи, отправились ловить рыбу. Один из них забыл снасти и вернулся обратно к машине. По пути он услышал, как его знакомый кричит и машет руками, второго уже не было видно, он провалился под лёд.

Подойдя ближе к месту, рыбаки увидели, что их знакомый опустился под воду и потерял сознание.

Сигнал в дежурную часть МЧС поступил в 09:15. Тело 59-летнего рыбака спасатели достали из реки в 16:00.

Как отметили в ведомстве, лед ещё был неокрепшим, его толщина составляла всего 3-4 см.