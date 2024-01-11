На ижевском пруду 10 февраля проведут Чемпионат по зимней рыбалке

Ижевск. Удмуртия. В рамках Всемирного дня пельменя (0+) на пруду Ижевска пройдут соревнования по зимней рыбалке «Счастливая удочка» («Шудо визнан») (0+). Об этом сообщает пресс-служба Пельменьфеста.

Соревнования проведут 10 февраля на набережной им. Зодчего Дудина, где преимущественно обитают окунь, ёрш и плотва.

Принять участие в соревнованиях смогут все желающие рыболовы-любители, достигшие 18 лет. Участники от 14 до 18 лет допускаются с родителями или с письменного разрешения последних.

Один балл будет равен одному грамму пойманной рыбы – победителем станет рыбак, набравший наибольшее количество баллов.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля pelmenfest.ru.

Напомним, что пельменный фестиваль (0+) пройдёт в Ижевске с 5 по 10 февраля.