С 25 апреля в Удмуртии начнёт действовать нерестовый запрет

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии с 25 апреля по 5 июня введут нерестовый запрет. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Удмуртии.

Запрет нужен для того, чтобы рыба смогла спокойно отнереститься.

В указанные даты рыбалка будет запрещена на двух нерестовых участках Нижнекамского водохранилища: в устье реки Буториха в селе Первомайский и в деревне Межная, на расстоянии 500 м ниже от Сарапульского железнодорожного моста.

В остальных водоёмах региона ловить рыбу можно только с берега на донную или поплавочную удочку. Один человек может иметь не более двух крючков.

Отмечается, что за нарушение правил предусмотрено административное наказание.

Напомним, что в Удмуртии уже утвердили сроки навигационного сезона для маломерных судов. https://susanin.news/udmurtia/other/20240411-313174/