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С 25 апреля в Удмуртии начнёт действовать нерестовый запрет

15:20, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С 25 апреля в Удмуртии начнёт действовать нерестовый запрет
15:20, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Минприроды\n#рыбалка\n#запрет\n#водоёмы
Фото: unsplash.com (Brady Rogers)
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Рыбалка будет полностью запрещена в двух местах Нижнекамского водохранилища.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии с 25 апреля по 5 июня введут нерестовый запрет. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Удмуртии. 

Запрет нужен для того, чтобы рыба смогла спокойно отнереститься. 

В указанные даты рыбалка будет запрещена на двух нерестовых участках Нижнекамского водохранилища: в устье реки Буториха в селе Первомайский и в деревне Межная, на расстоянии 500 м ниже от Сарапульского железнодорожного моста. 

В остальных водоёмах региона ловить рыбу можно только с берега на донную или поплавочную удочку. Один человек может иметь не более двух крючков.

Отмечается, что за нарушение правил предусмотрено административное наказание.

Напомним, что в Удмуртии уже утвердили сроки навигационного сезона для маломерных судов. https://susanin.news/udmurtia/other/20240411-313174/

15:20, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
140
0
#Удмуртия\n#Минприроды\n#рыбалка\n#запрет\n#водоёмы