Во льду Воткинского пруда обнаружили тело рыбака

Воткинск. Удмуртия. 1 декабря при патрулировании пруда в Воткинске спасателями Поисково-спасательной службы и волонтёрами обнаружено тело мужчины 1961 года рождения. Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, известно, что несколько дней назад он ушёл на рыбалку.

В ведомстве напомнили, что «лёд ошибок не прощает». Потому важно помнить основные правила:

- не выходить на лёд в темноте, при плохой видимости и в алкогольном опьянении;

- не отпускать ребёнка на лёд;

- не проверять прочность льда ударом ноги — для этого использовать палку или пешню;

- переходить акватории по ледовым переправам.

Безопасная толщина льда для передвижения одного человека — более 10 см.