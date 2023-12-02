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Во льду Воткинского пруда обнаружили тело рыбака

11:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Во льду Воткинского пруда обнаружили тело рыбака
11:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
251
0
#Воткинск\n#гибель людей\n#лед\n#рыбалка
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
251
0

В МЧС вновь напомнили об опасности выхода на лёд.

Воткинск. Удмуртия. 1 декабря при патрулировании пруда в Воткинске спасателями Поисково-спасательной службы и волонтёрами обнаружено тело мужчины 1961 года рождения. Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, известно, что несколько дней назад он ушёл на рыбалку.

В ведомстве напомнили, что «лёд ошибок не прощает». Потому важно помнить основные правила:

- не выходить на лёд в темноте, при плохой видимости и в алкогольном опьянении;

- не отпускать ребёнка на лёд;

- не проверять прочность льда ударом ноги — для этого использовать палку или пешню;

- переходить акватории по ледовым переправам.

Безопасная толщина льда для передвижения одного человека — более 10 см.

11:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
251
0
#Воткинск\n#гибель людей\n#лед\n#рыбалка