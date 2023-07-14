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В Сарапульском районе рыбак на промысле получил тяжелое поражение током

11:35, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Сарапульском районе рыбак на промысле получил тяжелое поражение током
11:35, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
725
0
#Удмуртия\n#рыбалка\n#электроснабжение\n#безопасность
Фото: ru.freepik.com
725
0

Молодой человек задел удочкой линию электропередач.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе молодой человек на рыбалке получил тяжелое поражение током. Закидывая удочку, он задел линию электропередач. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Молодой человек находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Специалисты напоминают: рыбачить в зоне высоковольтных линий электропередач опасно для жизни и здоровья. Современные удочки производят из углепластика, который является проводником электрического тока, а при забрасывании удилища в зоне ЛЭП можно легко зацепиться за провода.

11:35, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
725
0
#Удмуртия\n#рыбалка\n#электроснабжение\n#безопасность