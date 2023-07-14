В Сарапульском районе рыбак на промысле получил тяжелое поражение током

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе молодой человек на рыбалке получил тяжелое поражение током. Закидывая удочку, он задел линию электропередач. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Молодой человек находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Специалисты напоминают: рыбачить в зоне высоковольтных линий электропередач опасно для жизни и здоровья. Современные удочки производят из углепластика, который является проводником электрического тока, а при забрасывании удилища в зоне ЛЭП можно легко зацепиться за провода.