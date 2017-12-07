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      Колокол с башни Ижмаша в Ижевске вернули на место

      09:30, 07 декабря, 2017
      Анна Торхова
      09:30, 07 декабря, 2017
      Анна Торхова
      311
      0
      #Ижевск\n#Ижмаш\n#кража\n#Удмуртия\n#подростки
      Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии
      311
      0

      За кражу подросткам назначили меры принудительного характера.

      Ижевск. Удмуртия. Колокол с часовой башни Главного оружейного корпуса в Ижевске вернули в федеральную собственность. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии, молодым людям, похитившим культурный объект, суд назначил принудительные меры воспитательного характера.

      Напомним, кража произошла в сентябре 2017 года. Двое подростков проникли в здание в вечернее время, украли колокол и сдали его в антикварную лавку. Прокуратура также установила вину Управления федерального агентства по управлению госимуществом в Удмуртской Республике. Ведомство должно было обеспечить охрану объекта культурного наследия федерального значения.

      09:30, 07 декабря, 2017
      Анна Торхова
      311
      0
      #Ижевск\n#Ижмаш\n#кража\n#Удмуртия\n#подростки

       

       

       

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