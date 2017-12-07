Колокол с башни Ижмаша в Ижевске вернули на место

За кражу подросткам назначили меры принудительного характера.

Ижевск. Удмуртия. Колокол с часовой башни Главного оружейного корпуса в Ижевске вернули в федеральную собственность. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии, молодым людям, похитившим культурный объект, суд назначил принудительные меры воспитательного характера.

Напомним, кража произошла в сентябре 2017 года. Двое подростков проникли в здание в вечернее время, украли колокол и сдали его в антикварную лавку. Прокуратура также установила вину Управления федерального агентства по управлению госимуществом в Удмуртской Республике. Ведомство должно было обеспечить охрану объекта культурного наследия федерального значения.