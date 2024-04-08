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Подростки-хулиганы из Ижевска привлекли внимание Екатерины Мизулиной

16:30, 08 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Подростки-хулиганы из Ижевска привлекли внимание Екатерины Мизулиной
16:30, 08 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#подростки\n#Мизулина\n#хулиганы
Фото: wikimedia.org (Чен Е.О.)
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В региональном МВД начали проверку по факту публикации опасного контента.

Ижевск. Удмуртия. Екатерина Мизулина обратила внимание на появление в Ижевске группы подростков-хулиганов. Об этом российский общественный деятель, член Общественной палаты РФ и глава «Лиги безопасного интернета» сообщила в своём ТГ-канале.

«В Ижевске появилась группа подростков, которые избивают незнакомых молодых людей в своём районе, занимаются хулиганством, снимают это всё на видео и выкладывают в соцсети с просьбой делиться этими видео с другими. Мы обратились в МВД России с просьбой провести проверку всех материалов», — написала Екатерина Михайловна.

В пресс-службе МВД по Удмуртии «Сусанину» сообщили, что по факту данной публикации сотрудниками полиции проводится проверка.

16:30, 08 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
70
0
#Ижевск\n#подростки\n#Мизулина\n#хулиганы