Подростки-хулиганы из Ижевска привлекли внимание Екатерины Мизулиной

Ижевск. Удмуртия. Екатерина Мизулина обратила внимание на появление в Ижевске группы подростков-хулиганов. Об этом российский общественный деятель, член Общественной палаты РФ и глава «Лиги безопасного интернета» сообщила в своём ТГ-канале.

«В Ижевске появилась группа подростков, которые избивают незнакомых молодых людей в своём районе, занимаются хулиганством, снимают это всё на видео и выкладывают в соцсети с просьбой делиться этими видео с другими. Мы обратились в МВД России с просьбой провести проверку всех материалов», — написала Екатерина Михайловна.

В пресс-службе МВД по Удмуртии «Сусанину» сообщили, что по факту данной публикации сотрудниками полиции проводится проверка.