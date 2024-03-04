Две девочки застряли в расщелине льда на пруду Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Ижевска помогли двум девочкам-подросткам выбраться из трещины во льду на городском пруду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

4 марта около 18:30 спасателей вызвали на набережную Ижевска. Две девочки 2010 года рождения спрыгнули с ограждения на лёд и застряли в расщелине, которая образовалась после сброса воды. Дети не смогли самостоятельно выбраться и позвонили по номеру «112».

На место оперативно прибыли пожарные МЧС России и городские спасатели. С помощью лестницы-штурмовки специалисты спустились к подросткам и помогли им забраться наверх. Никто не пострадал.

Сотрудники МЧС просят жителей Удмуртии поговорить с детьми и рассказать, что игры на льду опасны. В настоящий момент лёд начал таять, поэтому на нем находиться уже не безопасно.