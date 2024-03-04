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Две девочки застряли в расщелине льда на пруду Ижевска

20:50, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Две девочки застряли в расщелине льда на пруду Ижевска
20:50, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#лед\n#подростки
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
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Их удалось вытащить с помощью лестницы-штурмовки.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Ижевска помогли двум девочкам-подросткам выбраться из трещины во льду на городском пруду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

4 марта около 18:30 спасателей вызвали на набережную Ижевска. Две девочки 2010 года рождения спрыгнули с ограждения на лёд и застряли в расщелине, которая образовалась после сброса воды. Дети не смогли самостоятельно выбраться и позвонили по номеру «112». 

На место оперативно прибыли пожарные МЧС России и городские спасатели. С помощью лестницы-штурмовки специалисты спустились к подросткам и помогли им забраться наверх. Никто не пострадал. 

Сотрудники МЧС просят жителей Удмуртии поговорить с детьми и рассказать, что игры на льду опасны. В настоящий момент лёд начал таять, поэтому на нем находиться уже не безопасно. 

20:50, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#лед\n#подростки