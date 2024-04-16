В Удмуртии ищут родственников героев трудового фронта, которые стали прообразами памятника у ИжГТУ

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ищут родственников подростков-рабочих, которые послужили прообразами для создания памятника у ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

7 ноября 2019 года на территории студенческого городка ИжГТУ имени М. Т. Калашникова открыли монумент «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Местные жители прозвали памятник «Мальчики у станка». Его изображение даже запечатлено на юбилейной монете «Ижевск — город трудовой доблести» Банка России.

Скульптуру создал Павел Медведев. Во время работы он вдохновился фотографиями подростков, которые в годы ВОВ работали на заводе №622.

Фотоснимки и характеристики работников хранились в корпоративном музее Ижевского машиностроительного завода, который сейчас возрождают. В документах оказались указаны имена ребят, даты и места их рождения и даже материальное положение.

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и ИМЗ решили найти родственников этих трёх человек. Один из них — удмурт Соловьев Александр Николаевич 1925 года рождения. Жил в селе Юськи, был мобилизован из школы фабрично-заводского обучения. С декабря 1941 года работал на заводе слесарем.

Также ищут родственников Должинова Ивана Савельевича. Он родился в 1926 году в Орловской области. С 1941 года мальчик работал на заводе токарем цеха №81.

И третьим подростком стал Дорохов Николай Федорович 1925 года рождения. Он приехал из Орла и с 1942 года работал слесарем цеха №87.

Сообщить информацию об этих людях или их ныне живущих родственниках можно на почту отдела внутренних коммуникаций и корпоративной культуры АО «ИМЗ» a.a.ermakov@baikalinc.ru или управления по связям с общественностью ИжГТУ имени М. Т. Калашникова uso@istu.ru.