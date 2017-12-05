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      Два подростка-«зацепера» пострадали в Ижевске

      09:10, 05 декабря, 2017
      09:10, 05 декабря, 2017
      348
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      348
      0

      Несовершеннолетних могут поставить на учет и оштрафовать.

      Ижевск. Удмуртия. Двое несовершеннолетних «зацеперов» пострадали при падении со сцепных устройств трамвая с начала 2017 года. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

      «Участники ДТП получили травмы», - отмечают в Госавтоинспекции.

      Сотрудники дорожной полиции напомнили, что основной опасностью при катании на сцепных устройствах является именно падение, так как можно удариться об рельсы или оказаться под колесами трамвая. Кроме того, угрозу представляют платформы, остановки и столбы, об которые «зацеперы» нередко ударяются.

      «Уважаемые родители! <...> Объясните ребенку, что дорога – зона повышенной опасности, и подобные игры могут привести к трагедии. Проезд снаружи трамваев и безрельсового транспорта – смертельно опасен!» - добавили стражи порядка.

      «Зацеперов» могут поставить на учет и оштрафовать.

      09:10, 05 декабря, 2017
      348
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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