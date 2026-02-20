Закрыть
В Малопургинском районе во время замены газового баллона на кормокухне разгорелся пожар

10:51, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Малопургинский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#газ\n#происшествие
Источник фото: МЧС Удмуртии
Внезапно произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе замена газового баллона привела к пожару. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании в деревне Сосновка поступило 19 февраля около 13:35.

25-летний хозяин готовил еду на газовой плите в кормокухне. Когда газ в баллоне закончился, он начал менять баллон, но произошёл хлопок газовоздушной смеси. Молодой человек не пострадал и сразу позвонил пожарным. Также он попытался сбить пламя снегом, но это не дало результата.

Огонь быстро распространился и охватил площадь 120 кв. м. В пожаре сгорела кормокухня с пристроем и коровник. 

