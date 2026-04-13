Ижевск. Удмуртия. Почти 7 000 абонентов попадают под отключение газа за отказ от технического обслуживания газового оборудования. Об этом сообщается на сайте компании «Газпром межрегионгаз Ижевск».

Ограничения услуги затронет потребителей, кто не предоставил доступ к газовому оборудованию в рамках технического обслуживания, которое проводится не реже одного раза в год по графику, который опубликован на сайтах «Газпром межрегионгаз Ижевск» и «Газпром газораспределение Ижевск».

Отмечается, что 119 000 абонентов предоставили доступ сотрудникам газораспределительной организации для технического обслуживания газового оборудования. 7 000 потребителей не впустили газовиков, рискуя после окончания отопительного сезона остаться без газа.

В соответствии с законодательством, перед отключением газовики дважды уведомляют об этом потребителей — за 20 и за 40 дней до отключения. Кроме того, недопуск специалистов газовой службы является административным правонарушением, за что грозит штраф — от 5 до 10 тыс. рублей. В прошлом году сотрудники газораспределительной организации направили в Госжилинспекцию УР 107 материалов для привлечения потребителей к административной ответственности, больше 30 абонентов газовой компании были оштрафованы.

«Для предотвращения отключения домовладения или квартиры от газа абоненту необходимо подать заявку на ТО ВДГО через единый контакт-центр. Отключение от системы газоснабжения — это крайняя мера работы с потребителями. Напомню, после окончания отопительного сезона мы вправе прекратить подачу газа и должникам. На данный момент уведомления о прекращения газоснабжения получили 2 700 абонентов», — отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин.