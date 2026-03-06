Сарапул. Удмуртия. Жителей села Яромаска Сарапульского района просят не пугаться, если 6 марта они услышат громкие звуки. Об этом сообщает администрация Сарапула.

С 11:00 в районе села начали стравливать природный газ. Это плановая технологическая процедура, которая нужна для обслуживания газового оборудования. Из-за этих работ в районе возможен сильный шум.

Работы продлятся до 17:00, поэтому местных жителей просят не пугаться. Опасности для жизни и здоровья людей нет.