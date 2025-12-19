Ижевск. Удмуртия. Работы по газификации в Ижевске выполнили на 99%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 2021 по 2025 год газовики построили 278 километров новых сетей. Теперь голубое топливо получают 24 тыс. частных и 2,5 тыс. многоквартирных домов. Всего — более 239 тыс. семей.

По президентской программе в Ижевске впервые подключили 2000 домов. Для льготных категорий — ветеранов, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей — действует дополнительная поддержка. Им доступна региональная субсидия в 100 тыс. рублей на покупку оборудования или работы внутри дома. Этой помощью уже воспользовались 134 семьи.

Кроме жилого фонда, газ пришел и на предприятия. Сейчас топливо поставляют 310 промышленным объектам и 503 котельным. За пять лет к сетям подключили и социальные объекты, включая спортивные центры «Юниорец», «Локомотив» и теннисные корты.