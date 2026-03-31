Ижевск. Удмуртия. Директором сарапульского филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» назначена Жанна Наговицына.

Как сообщили в администрации Сарапула, нового руководителя официально представили коллективу глава города Виктор Шестаков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин.

В зоне ответственности Наговицыной будет обеспечение газом пяти муниципалитетов, включая Сарапул. В городе газом ежедневно пользуются более 35 тысяч семей и 258 предприятий.