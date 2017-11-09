Причиной обрушения стены дома в Ижевске мог стать взрыв газа

На месте работают сотрудники МЧС.

Ижевск. Удмуртия. Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения стены жилого дома в Ижевске. Об этом со ссылкой региональное управление МЧС сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. На место происшествия выехал руководитель региона. «Ситуация под его личным контролем. Оперативный штаб во главе с главой создан», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщает корреспондент информационного агентства «Сусанин» с места событий, после обрушения был небольшой пожар, который оперативно потушили.

Угол дома на перекрестке улиц 10 лет октября и Удмуртской обрушился в четверг, 9 ноября.