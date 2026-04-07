В деревни Баднюк и Быстрово Малопургинского района провели газ

101
0
#Малопургинский район\n#Удмуртия\n#газ
Источник фото: Газпром межрегионгаз Ижевск
К газу уже подключили 18 домов.

Малая Пурга. Удмуртия. Ещё до двух деревень Малопургинского района провели газ. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз и газораспределение Ижевск».

Для того чтобы в деревне Баднюк появилось «голубое топливо», населённый пункт соединили с межпоселковым газопроводом. Специалисты проложили 3,5 км сетей. Ранее от этого газопровода удалось газифицировать деревню Быстрово.

В результате в двух деревнях доступ к сетевому газу теперь имеют 46 домовладений. Пока заключено 23 договора на догазификацию, 18 домов уже подключили к газу. 

