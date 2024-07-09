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Госпитализированные из глазовского лагеря дети находятся в удовлетворительном состоянии

08:30, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Госпитализированные из глазовского лагеря дети находятся в удовлетворительном состоянии
08:30, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
119
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#дети\n#здоровье
Фото: unsplash.com (Zhen H)
119
0

У 24 воспитанников также наблюдались незначительные симптомы заболевания.

Глазов. Удмуртия. Пресс-служба Минздрава Удмуртии рассказала о состоянии детей из лагеря «Алые зори» под Газовом. 

Информация о заболевании группы ребят кишечной инфекцией поступила утром 8 июля. Все воспитанники лагеря были осмотрены, пятерых из них направили на стационарное лечение. Позднее родители одного ребёнка отказались от госпитализации. Остальные пациенты в настоящий момент находятся в удовлетворительном состоянии.

24 ребят, у которых наблюдались незначительные симптомы заболевания, забрали родители. Они все обратились к врачам по месту жительства и теперь наблюдаются амбулаторно. Остальных детей родители заберут в течение суток.

Напомним, что по факту заболевания детей возбуждено уголовное дело.  

08:30, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
119
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#дети\n#здоровье