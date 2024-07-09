Госпитализированные из глазовского лагеря дети находятся в удовлетворительном состоянии

Глазов. Удмуртия. Пресс-служба Минздрава Удмуртии рассказала о состоянии детей из лагеря «Алые зори» под Газовом.

Информация о заболевании группы ребят кишечной инфекцией поступила утром 8 июля. Все воспитанники лагеря были осмотрены, пятерых из них направили на стационарное лечение. Позднее родители одного ребёнка отказались от госпитализации. Остальные пациенты в настоящий момент находятся в удовлетворительном состоянии.

24 ребят, у которых наблюдались незначительные симптомы заболевания, забрали родители. Они все обратились к врачам по месту жительства и теперь наблюдаются амбулаторно. Остальных детей родители заберут в течение суток.

Напомним, что по факту заболевания детей возбуждено уголовное дело.