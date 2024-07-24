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Лесные пожары 2023 года в Канаде привели к выбросу рекордного количества мышьяка

11:18, 24 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Лесные пожары 2023 года в Канаде привели к выбросу рекордного количества мышьяка
11:18, 24 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Канада\n#ученые\n#наука\n#лес\n#пожары\n#здоровье\n#опасность\n#экология
Фото: pxhere.com
32
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Данный элемент является сильным ядом и канцерогеном.

Йеллоунайф. Канада. Летом 2023 года в Канаде произошел сильнейший выброс мышьяка в окружающую среду из-за лесных пожаров. К такому выводу пришли ученые из университетов Ватерлоо и Ниписсинга, пишет Газета.ру со ссылкой на научный журнал Environmental Research Letters.

За 2023 год в воздух и водоемы во всем мире попало 183 тонны ядовитого вещества. Половину этого объема обеспечили 4 природных пожара в окрестностях города Йеллоунайф на севере Канады. Причина в том, что ранее в почву там попали отходы горнодобывающей промышленности. К тому же там много болот, а при пожарах в таких местах выделяется особенно много вредных веществ.

Мышьяк является сильным ядом. Также он способствует развитию различных видов рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

11:18, 24 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Канада\n#ученые\n#наука\n#лес\n#пожары\n#здоровье\n#опасность\n#экология