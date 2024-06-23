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Спасатели эвакуировали с берега Камы в Удмуртии мужчину с инсультом

13:16, 23 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Спасатели эвакуировали с берега Камы в Удмуртии мужчину с инсультом
13:16, 23 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1545
0
#Удмуртия\n#спасатели\n#здоровье
Фото: комитет по ГО и ЧС Удмуртии
1545
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До медиков его доставили на носилках.

Удмуртия. У жителя Удмуртии на берегу Камы произошёл инсульт. Ему на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает комитет по делам ГО и ЧС.

Мужчина 1965 года рождения находился на берегу Камы возле садового некоммерческого товарищества. Там его разбил инсульт. Как только информация дошла до скорой помощи, диспетчер вызвал спасателей, так как требовалась эвакуация пострадавшего.

Прибывшие спасатели при помощи носилок и автомобиля доставили пострадавшего медикам. Мужчине оказывается вся необходимая помощь.

13:16, 23 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1545
0
#Удмуртия\n#спасатели\n#здоровье