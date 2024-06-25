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В Сингапуре выигравший 4 миллиона долларов мужчина скончался от остановки сердца

14:17, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Сингапуре выигравший 4 миллиона долларов мужчина скончался от остановки сердца
14:17, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Сингапур\n#казино\n#деньги\n#здоровье\n#смерть\n#азартные игры
Фото: pxhere.com
52
0

Предполагают, что причиной послужил всплеск эмоций.

Сингапур. Крупный выигрыш в казино стал причиной смерти посетителя казино в Сингапуре. Мужчина сорвал джекпот в 4 млн долларов (около 349,5 млн рублей), после чего упал замертво, передает «МИР 24» со ссылкой на International Business Times.

Инцидент попал на видео, ролики с записью распространяются в соцсетях. На кадрах очевидцы поздравляют счастливчика, но тот у всех на глазах теряет сознание.

На состояние клиента обратили внимание сотрудники казино, они пытались оказать ему помощь, но их усилия не принесли результата. Позднее врачи констатировали смерть разбогатевшего в одночасье игрока. Предполагают, что у мужчины произошла остановка сердца от всплеска эмоций.

14:17, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Сингапур\n#казино\n#деньги\n#здоровье\n#смерть\n#азартные игры