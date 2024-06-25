Хирурги Ижевска прооперировали 10-месячного ребёнка с диафрагмальной грыжей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи Республиканской детской клинической больницы прооперировали 10-месячную девочку с редкой врожденной патологией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Ранее родители юной пациентки насторожились из-за вялости ребенка и отказа от еды. Они обратились в Городскую клиническую больницу №4, где врачи во время обследования обнаружили редкую для детей диафрагмальную грыжу. Девочку сразу перевели в РДКБ, и там диагноз подтвердился.

Отмечается, что при этой патологии органы брюшной полости через дефект в диафрагме перемещаются в грудную клетку.

«Встречается эта патология редко. При значительных размерах грыжи в процессе внутриутробного развития ребенка органы брюшной полости попадают в грудную клетку, сдавливают и не дают развиться легким. В результате чего ребенок рождается с неразвитыми легкими», — пояснил заведующий хирургическим отделением РДКБ Геннадий Поверин.

Он рассказал, что у пациентки дефект был небольшим, из-за чего и не проявлялся долгое время. В результате была назначена экстренная операция, во время которой хирурги обнаружили дефект диафрагмы размером 3 на 4 см.

В дальнейшем патология могла бы привести к серьезным проблемам со здоровьем, но операция прошла успешно, и теперь ребёнку ничего не угрожает. Так как хирургическое вмешательство проводилось через небольшие разрезы, то послеоперационный период прошел гладко, и девочку уже выписали домой.