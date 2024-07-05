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Пожирающую мозг амебу нашли у искупавшегося в озере жителя Израиля

15:12, 05 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пожирающую мозг амебу нашли у искупавшегося в озере жителя Израиля
15:12, 05 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
178
0
#Израиль\n#здоровье\n#медицина\n#отдых\n#опасность\n#инфекция
Фото: pxhere.com
178
0

Состояние 25-летнего мужчины – критическое.

Тверия. Израиль. После купания в озере в организме жителя Израиля обнаружили смертельно опасных паразитов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Jerusalem Post.

За жизнь 25-летнего мужчины борются врачи в реанимации. У пациента диагностировали воспаление мозга. Сейчас он находится в критическом состоянии. По данным медиков, пострадавший заразился амебой Naegleria fowleri во время посещения пляжа Гай в городе Тверия, расположенном на берегу Тивериадского озера. Данный микроорганизм проникает в головной мозг. Его массовое размножение вызывает лихорадку, головную боль, рвоту и судороги. Недомогание часто приводит к летальному исходу.

Как сообщили в Минздраве Израиля, пробы воды проверят на наличие вредоносных микроорганизмов.

Напомним, в 2023 году несколько случаев заражения первичным амебным менингоэнцефалитом было выявлено в Индии. Все инфицированные скончались.

15:12, 05 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
178
0
#Израиль\n#здоровье\n#медицина\n#отдых\n#опасность\n#инфекция