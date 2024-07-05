Пожирающую мозг амебу нашли у искупавшегося в озере жителя Израиля

Тверия. Израиль. После купания в озере в организме жителя Израиля обнаружили смертельно опасных паразитов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Jerusalem Post.

За жизнь 25-летнего мужчины борются врачи в реанимации. У пациента диагностировали воспаление мозга. Сейчас он находится в критическом состоянии. По данным медиков, пострадавший заразился амебой Naegleria fowleri во время посещения пляжа Гай в городе Тверия, расположенном на берегу Тивериадского озера. Данный микроорганизм проникает в головной мозг. Его массовое размножение вызывает лихорадку, головную боль, рвоту и судороги. Недомогание часто приводит к летальному исходу.

Как сообщили в Минздраве Израиля, пробы воды проверят на наличие вредоносных микроорганизмов.

Напомним, в 2023 году несколько случаев заражения первичным амебным менингоэнцефалитом было выявлено в Индии. Все инфицированные скончались.