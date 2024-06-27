Чай в пакетиках-пирамидках могут запретить в России

Москва. Минздрав России может проверить на предмет вреда для здоровья чай, расфасованный в пакетики-пирамидки. С такой просьбой обратился в письме к министру здравоохранения Михаилу Мурашко вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Депутат отметил, что, по мнению преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, данный вид упаковки при заваривании выделяет в воду наночастицы пластика. Часть из них остается в клетках организма и способна вызвать воспаления тканей, аутоиммунные и онкологические заболевания.

Данное мнение следует проверить, для чего необходимо провести дополнительные исследования, считает Борис Чернышов. Чай в пакетиках-пирамидках пьют десятки миллионов россиян, и в случае опасности продукта его оборот придется ограничить, говорится в письме парламентария к министру.