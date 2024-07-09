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Российские производители продуктов все чаще попадаются на использовании «мясного клея»

11:02, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские производители продуктов все чаще попадаются на использовании «мясного клея»
11:02, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
93
0
#Россия\n#еда\n#продовольствие\n#мясо\n#колбаса\n#творог\n#сыр\n#здоровье\n#опасность\n#Роспотребнадзор\n#Генпрокуратура\n#качество\n#фальсификат
Фото: pxhere.com
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Запрещенную добавку находят в колбасе и молочной продукции.

Москва. Запрещенную добавку стали активнее применять недобросовестные производители мясной и молочной продукции в России. Речь идет о микробной трансглютаминазе (мТГ), известной также как «мясной клей», пишут «Известия».

Она увеличивает объем, способна соединить несоединимые пищевые белки и в 10 раз сокращает сроки изготовления продукции. Это ведет к снижению себестоимости производства, но значительно снижает пищевую ценность и качество изделий.

В 2023 году контролирующие органы выявили 25 случаев использования «мясного клея», что вдвое больше, чем было годом ранее. А за I полугодие 2024 года в Генпрокуратуре сообщили уже о 28 фактах. 

Как пояснили в Роспотребнадзоре, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения в России. Тем не менее, недобросовестные производители используют данный фермент при производстве сыров, йогурта, творога, колбас. За счет удержания влаги они становятся на четверть тяжелее. Также запрещенная добавка позволяет соединять («склеивать») животные и растительные белки. 

В ведомстве добавили, что в связи с выявленными фактами применения «мясного клея» ведется постоянный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции.

11:02, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
93
0
#Россия\n#еда\n#продовольствие\n#мясо\n#колбаса\n#творог\n#сыр\n#здоровье\n#опасность\n#Роспотребнадзор\n#Генпрокуратура\n#качество\n#фальсификат