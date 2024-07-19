Более 700 пациентов эвакуировала санавиация Удмуртии за 5 лет работы

Ижевск. Удмуртия. Санавиация Удмуртии за 5 лет работы эвакуировала 777 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

До 2019 года в регионе не было санавиации, тогда пациентов перевозили на автомобилях и поездах. Напомним, что первый полёт произошёл 19 июля.

«Было очень непривычно после наземного транспорта подниматься в воздух. Наш первый полёт всем запомнился. Мы летали в Можгу, была пациентка в тяжёлом состоянии. Первые 6 полётов нас сопровождал тогда ещё заведующий службой. Мы сразу отметили плюсы вертолёта: очень сокращается время транспортировки больных», — рассказала старшая медсестра-анестезист республиканского центра экстренной медицинской помощи Нэлла Сотниченко.

С тех пор специалисты выполнили 897 полётов по Удмуртии и в другие регионы России. В свой мини-юбилей сотрудники санитарной авиации также работали.

Утром 19 июля в Глазовскую межрайонную больницу поступил 61-летний мужчина, у которого диагностировали острый инфаркт миокарда. После консультации со специалистами Республиканского клинико-диагностического центра пациента решили эвакуировать в Ижевск.

Отмечается, что решение о транспортировке людей на вертолёте принимается в зависимости от состояния больного и расстояния до медорганизации. Вылеты производятся по экстренным показаниям.