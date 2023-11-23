Самолечение: жителей Удмуртии призывают сократить потребление антибиотиков 

Ижевск. Удмуртия. Ежегодно жители Удмуртии только в сети «Госаптеки Удмуртии» приобретают около 350 тыс. упаковок антибиотиков. Специалисты обеспокоены такими показателями, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Бесконтрольное применение антибиотиков без назначения врача грозит ухудшением здоровья до состояния, когда даже незначительные травмы, инфекционные заболевания могут стать смертельно опасными, отмечают врачи.

С 20 по 26 ноября Минздравом России объявлена неделя борьбы с антимикробной резистентностью и правильного использования антибиотиков.

Антибиотики давно стали обыденностью для лечения любых заболеваний. Из-за их постоянного употребления населением возникло понятие резистентности (устойчивости) многих бактерий к таким препаратам.

Это серьёзная проблема, потому что постепенное снижение эффективности антибиотиков и других противомикробных препаратов делает невозможным лечений инфекций.

«Одна из основных причин появления антибиотикорезистентности — самолечение. Пациенты самостоятельно назначают себе лекарственные препараты с антибактериальным действием даже при обычной простуде. Часто используют антибиотики, которые не действуют на вирусы, для лечения вирусных инфекций, неправильно подбирают нужную дозировку, не учитывают необходимую кратность приема и нужный курс лечения. Многие пациенты после улучшения состояния снижают прием лекарства до 1-го раза в день вместо необходимых 2 - 4 раз или вовсе прекращают терапию. Все это снижает концентрацию антибиотика в организме в тот период, когда еще не все бактерии погибли. И некоторые микроорганизмы могут не только выжить в таких условиях, но и становятся устойчивыми к действию антибактериального препарата», — заявила главный внештатный терапевт Минздрава Удмуртии Ольга Муравцева.

Врачи ещё раз напоминают, что необходимо соблюдать схему и сроки лечения, назначенные специалистом, а не заниматься самолечением.