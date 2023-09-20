Новым исполняющим обязанности министра здравоохранения Удмуртии стал Сергей Багин

Ижевск. Удмуртия. И.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова написала заявление на увольнение. Её место займёт Сергей Багин, занимавший ранее пост первого заместителя руководителя министерства. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Напомним, Сергей Багин появился в инфополе Удмуртии в середине августа, когда его назначили первым замом министра здравоохранения республики. Он сразу же активно включился в работу, посещая больницы и знакомясь с ситуацией в удмуртской системе охраны здоровья.

Наталья Якимова исполняла обязанности министра здравоохранения Удмуртии с 15 августа 2022 года.

Наша справка: Сергей Андреевич Багин родился в 1984 году в городе Углич Ярославской области. Получил медицинское образование по специальности «Лечебное дело» в Ярославской медакадемии, после чего окончил ординатуру по специальности «Онкология».

Получил опыт работы врачом в Ярославской областной клинической больнице, Лечебном реабилитационном центре в Москве, возглавлял отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка. Также работал главным врачом Ивантееской ЦГБ и Электростальской центральной городской больницы.