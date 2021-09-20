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Сгоревший от рук местного жителя ФАП восстановят в Удмуртии

12:00, 20 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
Сгоревший от рук местного жителя ФАП восстановят в Удмуртии
12:00, 20 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
564
0
#Граховский район\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии
Фото: пресс-служба Минздрава УР
564
0

Деревенский медпункт пострадал при попытке ограбления.

Грахово. Удмуртия. В деревне Мишкино Граховского района Удмуртии в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» начался капитальный ремонт и реконструкция фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Напомним, что ФАП в Мишкино пришёл в негодность после пожара в 2020 году. Тогда местный житель поджёг здание после попытки ограбления. В рамках капремонта восстановят кровлю, заменят окна, проведут внутреннюю отделку и частично отремонтируют инженерные коммуникации. Также будет полностью заменено оборудование и оснащение ФАПа в соответствии с современными стандартами оказания медицинской помощи. Всего на работы выделено 1,1 млн рублей.

Закончить реконструкцию здания планируют до конца 2021 года, что начать принимать пациентов в 2022 году.

12:00, 20 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
564
0
#Граховский район\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии
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