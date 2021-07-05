Удмуртия вошла в список регионов России, подверженных нездоровому образу жизни

На это повлияло потребление алкоголя и большие продажи табака.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в список регионов России, которые подвержены воздействию факторов нездорового образа жизни. Такие данные приводятся в государственном докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году».

Согласно документу, почти 65 млн жителей России подвержены нездоровому образу жизни. Факторами риска являются отклонение от норм питания, высокое потребление алкоголя и большие продажи табака. Наибольшее их влияние отмечено в Удмуртии, а также ещё в девяти регионах России.

В 2020 году в 45 регионах страны вырос показатель острых отравлений алкоголем, которые закончились смертью. В числе «пьяных» оказалась и Удмуртия — смертность от отравления алкоголем превышала среднюю по стране от 1,5 до 2 раз. Этот показатель один из самых низких в группе.

Также в докладе отмечается, что за последние 10 лет в стране улучшилось качество почвы, однако на некоторых территориях присутствуют микробные загрязнения. В 2020 году наиболее загрязнённая почва оказалась в десяти регионах России. В Удмуртии показатель заражения отмечен на уровне 16,54%, в то время как лидер группы — Новосибирская область — имеет 30,88%. Республика вошла в число территорий риска по микробиологическому загрязнению.

В 6 регионах России выявили высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией. В Удмуртии, по данным за 2019 год, этот показатель составлял 1 003,30 случаев на 100 тыс. человек населения, тогда как в целом по стране показатель был почти вдвое меньше. В 2020 году он составил 3 445,95 случая на 100 тыс. человек.

Также в Удмуртии чаще, чем по стране, болеют опоясывающим лишаем: 28,52 случая на 100 тыс. населения, тогда как в целом по России — 10,33 на 100 тыс. человек. С «мышиной лихорадкой», она же ГЛПС, в Удмуртии была более сложная ситуация. Заболеваемость за 2020 год в республике составила 25,46 на 100 тыс. населения. Это самый высокий показатель в ПФО.

В то же время Удмуртия включена в число регионов, которые наращивают объёмы вакцинации от ветряной оспы — число привитых в 2020 году увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

Напомним, что в Удмуртии выросли темпы иммунизации от коронавируса: с 21 июня по 1 июля 2021 года прививку сделали 61,5 тыс. человек.