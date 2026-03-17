Ижевск. Удмуртия. За два месяца 2026 года в Удмуртии выявили 47 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

За аналогичный период в 2025 году заболевших было меньше — 31 человек.

В январе и феврале ГЛПС заразились жители Ижевска, Воткинска, Балезинского, Вавожского, Завьяловского, Игринского, Кизнерского, Киясовского, Малопургинского, Сюмсинского, Шарканского и Якшур-Бодьинского районов. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в Вавожском, Киясовском и Игринском районах.

В 28 случаях (59,6%) люди заразились при контакте с выделениями инфицированных грызунов в доме, в 15 случаях — во время работы на промышленных предприятиях, в двух случаях — в лесу и ещё в двух — на даче.

Отмечается, что ГЛПС наносит серьёзный ущерб здоровью и вызывает тяжёлые осложнения, поэтому при первых признаках нужно сразу обращаться к врачу.