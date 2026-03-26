Ижевск. Удмуртия. Лагеря Удмуртии начали готовиться к летней оздоровительной кампании. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, до открытия сезона лагеря должны сообщить в Роспотребнадзор о планируемых сроках заездов детей, количестве ребят и режиме работы учреждений. По данным на 26 марта, уже поступило 226 соответствующих уведомлений.

Также перед началом работы учреждения должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение, которое выдаётся по результатам экспертизы. Заявки на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы подали 25 лагерей.