Темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии увеличились на 55% за последние 10 дней

Региону еженедельно необходимо 40 тыс. доз.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние 10 дней темпы иммунизации против коронавирусной инфекции увеличились на 55%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Ежедневно первый и второй компонент вакцины получают 7,5 тыс. человек. Как заявил министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак, с 10 по 20 июня прививку сделали 39,5 тыс. жителей республики, а с 21 июня по 1 июля — уже 61,5 тыс. человек. По словам министра, региону необходимо не менее 40 тыс. доз еженедельно, чтобы поддерживать вакцинацию на этом уровне. В выходные в Удмуртию придёт новая партия, которую распределят по медицинским организациям.

На Центральной площади Ижевска с 28 июня открыт постоянный пункт прививочного кабинета, где жители региона могут получить вакцину от коронавируса, если она будет в наличии. Он работает ежедневно с 8:00 до 21:00 с перерывом в 15:00-15:30.

Также в Минздраве рассказали, что на 1 июля первый компонент получили более 197,4 тыс. человек, а второй — 143,6 тыс. человек. По состоянию на 2 июля в Удмуртии зарегистрировано 35,6 тыс. случаев заболевания ковидом, из них 35,2 тыс. выздоровели. За последние сутки заболели 104 человека.