15:35, 24 февраля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#отключение горячей воды\n#Роспотребнадзор
Источник фото: ИА «Сусанин»
Содержание железа в ней оказалось выше допустимого в 33 раза.

Ижевск. Удмуртия. На полторы недели суд запретил коммунальщикам подавать горячую воду в дом №5 на улице Сельской в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Жильцы дома множество раз жаловались на качество воды. После их обращений в управляющую компанию «ЖРП № 8» нагрянул Роспотреб. Специалисты обошли квартиры и взяли на анализ восемь проб горячей воды. Ни одна из них не соответствовала требованиям, была мутной, а содержание железа в ней оказалось выше допустимого в 33 раза.

В ведомстве пояснили: употребление такой воды может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, вплоть до хронических заболеваний.

В отношении УК составили административный протокол. Суд запретил коммунальщикам подавать горячую воду в дом на 10 дней.

