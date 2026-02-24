Ижевск. Удмуртия. На полторы недели суд запретил коммунальщикам подавать горячую воду в дом №5 на улице Сельской в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Жильцы дома множество раз жаловались на качество воды. После их обращений в управляющую компанию «ЖРП № 8» нагрянул Роспотреб. Специалисты обошли квартиры и взяли на анализ восемь проб горячей воды. Ни одна из них не соответствовала требованиям, была мутной, а содержание железа в ней оказалось выше допустимого в 33 раза.

В ведомстве пояснили: употребление такой воды может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, вплоть до хронических заболеваний.

В отношении УК составили административный протокол. Суд запретил коммунальщикам подавать горячую воду в дом на 10 дней.